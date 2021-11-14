مدرب حراس الأهلي: لا غيرة لدينا.. الشناوي الأفضل في مصر.. وأريد التتويج بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى النادي الأهلي، أنه يحلم بالتتويج بكأس العالم للأندية مع القلعة الحمراء في ظل حصوله على كافة البطولات الأخرى خلال الفترة الماضية.

وأشار يانكون في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن محمد الشناوي يعد الحارس الأفضل في مصر، لافتًا إلى صعوبة مشاركة حارس آخر في ظل جاهزيته.

وقال يانكون: "تشيلسي فريق كبير، والأهلي فريق كبير أيضًا، لا أعلم هل سنواجههم في كأس العالم للأندية أم لا، لكن التتويج بذهبية كأس العالم للأندية هي الحلم المنتظر بالنسبة لي".

وأكمل: "أحترم تشيلسي بالتأكيد لكن نحن أيضًا فريق كبير ونريد أن نصل إلى أبعد مدى في كأس العالم للأندية، مواجهته تحد عظيم بالنسبة لنا، أحلم بذهبية المونديال لأنها ما ينقصني مع الأهلي".

وأضاف: "محمد الشناوي هو أفضل حارس في مصر، سواء على صعيد الأندية أو المنتخب، لقد تطور بشكل كبير للغاية خلال الفترة الأخيرة، ومن الصعب أن يشارك أي حارس آخر طالما هو جاهز".

واختتم: "أنا أقوم بدور الأسرة وأخلق نوع من التفاهم بين حراس المرمى في الأهلي، لا أسخر ممن يخطأ أو انتقده بشدة، هذه الأمور تخلق أشخاص سلبيين ونحن لا نحتاج لذلك، لذلك لا ترى مشاكل بين حراسنا لأننا لا نريد أن يكون هناك غيرة بينهم".