خوان براون: مهمتي عودة الكرة الجميلة إلى الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خوان براون، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن أمامه مهمة صعبة مع توليه مهمة تدريب الدراويش في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال براون في تصريحات لقناة " اون تايم سبورتس 1":"مهمتنا عودة الكرة الجميلة مرة أخرى لفريق الإسماعيلي، وأعرف كل الأندية في مصر وأتابع كل الفرق بالدوري، واتمنى عمل شيء جيد بهذه القائمة التي أمتلكها".

وأضاف:"الدوري قوي ولا يوجد فروق كبيرة بين جميع الفرق، الوضع ليس جيد بالنسبة لنا وأحلم بمركز جيد هذا الموسم والموسم الجديد نعمل بعض التدعيمات للمنافسة على البطولة".

وأكمل:" أمامنا عمل كبير لنقل فكرنا على أرض الواقع لاسترجاع الكرة الجميلة إلى الإسماعيلي".

وعن مواجهة الزمالك؟ علق قائلا:" لا نستطيع اختيار الخصوم، وسنحاول أن نقدم كل ما علينا في المباراة المقبلة، ومهمتنا الآن التعرف على القائمة الحالية".

وأتم : " النجم محمد صلاح لاعب لا يرضى بما هو موجود عليه ويبحث دائما عن الأفضل فهو مثال رائع لأي لاعب يبدأ مسيرته".