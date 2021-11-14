خاص.. غياب وائل جمعة عن معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقرر عزل وائل جمعة، مدير منتخب مصر، في القاهرة كأجراء احترازي بعد عودته من أنجولا عقب أداء مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأفاد مراسل يلا كورة أن وائل جمعة في عزل بالقاهرة خلال الوقت الحالي وينتظر نتيجة المسحة التي خضع لها بعد عودته إلى مصر.

ولم ينضم جمعة لمعسكر منتخب مصر في برج العرب، حيث من المقرر أن يخوض مباراة الجابون وهيّ الأخيرة في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال يوم الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب مصر أعلن أن عينة المسحة التي خضع لها وائل جمعة يوم الخميس جاءت إيجابية، قبل أن يجري مسحة جديدة ويتبين سلبيتها قبل مواجهة أنجولا.

يُذكر أن المنتخب المصري تعادل مع أنجولا 2-2 ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة ويضمن التأهل للدور الفاصل، في المقابل يأتي المنافس الجابوني في المركز الثاني بسبع نقاط.