الزمالك: منتظمون في دفع المستحقات.. وسنشارك في دورة مع بازل وأندرلخت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين السيد عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، مشاركة فريق كرة القدم في دورة ودية ستقام خلال شهر يناير القادم، بمشاركة فريقي بازل السويسري وأندرلخت البلجيكي.

وأشار السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إلى أن إدارة الزمالك منتظمة في دفع مستحقات اللاعبين، لافتًا إلى وجود متأخرات ليست بالكبيرة.

وقال السيد: "ستقام دورة ودية من 1 إلى 9 يناير بمشاركة الزمالك وأندرلخت بازل، وستقام في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي الخاص بكأس أمم أفريقيا".

وأكمل: "المشاركة في هذه الدورة ستكون بدون اللاعبين الدوليين، مثلها ككأس الرابطة في مصر تمامًا، ونجاح إقامتها سيجعلنا نطلب تنظيمها كل عام".

واختتم: "لا نحب الحديث عن مستحقات اللاعبين كثيرًا لأننا منتظمون جدًا بها، لا يتبقى للاعبين سوى مكافئة التتويج بالدوري وكذلك نسب تتراوح بين 5% إلى 7% من المستحقات".