مدرب أنجولا: صلاح مثل أعلى لأفريقيا.. وقادر على استكمال البطولات مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بيدرو جونزاليس المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن رأيه حول النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، قائلاً :"صلاح مثل أعلى للكرة الأفريقية".

وأضاف مدرب أنجولا في تصريحات عبر شاشة "الحياة" :"قدرات لاعبي مصر وعلى رأسهم محمد صلاح هيّ سر عودتهم في النتيجة، صلاح أفضل لاعب في العالم".

وتابع :"نفذنا خطتنا في الشوط الأول، وفاجئنا المنتخب المصري من خلال الاستحواذ على الكرة ونجحنا في تسجيل هدفين".

وواصل :"مصر في الشوط الثاني عادت للمباراة، تأثرنا من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة".

وعن رأيه حول المنتخب المصري :"منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، أرى بخلاف صلاح أن محمد النني لاعب مميز وحديثي عنه ليس بسبب الهدف".

وأوضح :"حزين فقط من الحكم بسبب عدم إيقافه للمباراة في وقت هدف منتخب مصر الأول كان يوجد خطأ، لكن نتفهم لمثل هذه المواقف".

وأكمل :"المنتخب المصري ليس لديه أي ضربات جزاء أمامنا، أما بالنسبة للمشكلة التي حدثت خلال المباراة حزين من الموقف لأننا يجب أن نكون نموذج للجماهير".

وتحدث بيدرو عن ارتباطه بالأهلي، قائلاً :"آخر مباراة مع أنجولا ضد ليبيا، بعدها سيتحدد موقفي، بالطبع عدة أندية تتابعني وأنا سعيد بذلك".

وأنهى :"شرف لي قيادة الأهلي لأنه أفضل فريق في أفريقيا وبين أندية العالم، وبالتأكيد أنني قادر على استكمال البطولات مع الأهلي والنتائج".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري صعد إلى المرحلة النهائية في طريق الوصول للمونديال عقب التعادل ضد أنجولا بنتيجة (2-2) ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية.