فيديو متداول لأبو جبل مع حكم القمة يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يوجه خلاله محمد أبو جبل حارس الزمالك انتقادات لاذعة للحكم محمد عادل في مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

ويظهر في الفيديو المنتشر أن محمد أبو جبل قال في حديثه مع حكم المباراة بعد احتساب ركلة الجزاء الثانية للأهلي: "قولي عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك".

وأحرز التونسي علي معلول الهدف الخامس للأهلي من ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد عادل وأثارت غضب أبو جبل، لتصبح النتيجة (5-1).

يُذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة (5-3) خلال المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة يوم الجمعة 5 نوفمبر الماضي.