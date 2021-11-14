النجم الساحلي يتحدى الاهلي والفيفا بضم جوهرة تونس من كييفو فيرونا

حصل فريق النجم الساحلي على توقيع جوهرة تونس «نبيل مقني» في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات قادمة بعد فترة قصيرة قضاها مع كييفو فيرونا الايطالي.

وأبرم النجم هذه الصفقة في خضم التقارير الصحفية التي أكدت في أكثر من مناسبة أن الاتحاد الدولي لكر القدم فيفا قرر حرمان النادي الساحلي من تسجيل أي لاعب لحين سداد مستحقات الاهلي المصري الخاصة بمشكلة المهاجم سليماني كوليبالي.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي ردة فعل من النجم الساحلي تجاه هذا القرار سواء بالتعقيب عليه في بيان رسمي؛ أو بقبوله عن طريق دفع المبلغ الذي أقرته المحكمة الرياضية الدولية لصالح الاهلي وهو مليون و400 ألف دولار.

وأعلن النجم الساحلي صفقة مقني على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب :”مرحبًا بالدولي التونسي نبيل مقني، اللاعب السابق لكييفو فيرونا وستراسبورج وقع على عقد حتى عام 2025″.

ولد مقني في مدينة كان الفرنسية في 29 سبتمبر 2001، وبدأ مسيرته مع فريق ستراسبورج في 1 يوليو 2019؛ ويشغل الفرنسي من أصل تونسي مركز المهاجم الصريح، كما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

وخطف كييفو فيرونا الإيطالي توقيع نبيل مقني من قطاع الشباب بفريق ستراسبورج مقابل 75 ألف يورو في الميركاتو الصيفي 2020، وتم تسجيله مع الفريق الثاني «كييفو بريمافيرا».

ورغم عدم مشاركته مع الفريق الأول، تلقى مقني دعوته الأولى لتمثيل منتخب تونس الأول في شهر نوفمبر 2020، وشارك بديلًا للنجم وهبي الخزري في فوز نسور قرطاج على تنزانيا (1-0) بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

ومؤخرًا شارك صاحب الـ20 عامًا مع منتخب تونس للشباب في 5 مباريات ببطولة كأس أمم أفريقيا التي اقيمت في موريتانيا من 14 فبراير 2021 حتى 6 مارس.

المهاجم الذي وقع على أول عقد إحترافي في مسيرته مع النجم خاض 14 مباراة في موسمه الأول مع كييفو ببطولة بريمافيرا 2A، وساهم في تسجيل 9 أهداف، سجل 6، وصنع 3.

وفي الموسم الثاني شارك مع فيرونا في 18 مباراة ببطولة بريمافيرا A (الدوري الممتاز للشباب)، وساهم في تسجيل 8 اهداف، بإحراز 5 اهداف، وتقديمه 3 تمريرات حاسمة.

ولم ينل نبيل مقني شرف المشاركة مع الفريق الأول لكييفو فيرونا وأصبح لاعبًا حرًا في أغسطس الماضي، قبل أن يتم رصده من قبل النجم الساحلي الذي فاز بخدماته في هدوء تام.

ويعرف مقني بقوته البدنية، ولديه العديد من الصفات الأخرى، أبرزها الفوز في المبارزات الجوية، وحفاظه على الكرة، كما يتميز بتصويبات صاروخية من أي موقف وتحت أي ظرف، ويمتلك روح قيادية عالية ما يجعلنا ننتظر منه الكثير مع ليتوال.