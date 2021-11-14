الامارات | لطيفة بنت حمدان تسلّم عضوية «نادي زعبيل» للاعبات «الشعفار جميرا للدراجات»

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت حمدان تسلّم عضوية «نادي زعبيل» للاعبات «الشعفار جميرا للدراجات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، بتسليم عضوية نادي زعبيل للسيدات للاعبات فريق الشعفار جميرا للدرّاجات الهوائية، ضمن اتفاقية الرعاية التي أبرمها النادي مع الفريق سبتمبر الماضي، والتي بمقتضاها ستستفيد اللاعبات من المرافق وأجهزة اللياقة البدنية والتمارين الرياضية والتمتع بكل التسهيلات والامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها النادي لمنتسباته، بجانب تنظيم الفعاليات الرياضية والورش التدريبية المتعلقة بالدراجات الهوائية.

جاء ذلك، خلال استقبال الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم للاعبات فريق الشعفار، بمقر نادي زعبيل للسيدات في دبي، بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس فريق الشعفار، وشيماء عبيد المدير العام لنادي زعبيل للسيدات ونورة الجسمي رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي ومديرة التسويق في فريق الشعفار جميرا، وفابريزيو دي أميغو مستشار رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات الهوائية.

وقالت الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات: «رعاية اللاعبات ودعمهنّ يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقنا بهدف الارتقاء برياضة المرأة وتشجيعها على ممارسة الرياضة».

وأكدت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، أن نادي زعبيل للسيدات يعمل وفق خطة طموحة تتضمن مبادرات وبرامج عديدة ليوفر للمرأة بيئة جاذبة لممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة التي تحقق رؤية القيادة الرشيدة في دعم رياضة المرأة.

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