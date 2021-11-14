الامارات | الحمادي يتوّج بسباق الدراجات الجبلية لفئة الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يتوّج بسباق الدراجات الجبلية لفئة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز درّاج نادي الشارقة أحمد الحمادي، بسباق الدراجات الجبلية - فئة الشباب، الذي نُظم في رأس الخيمة صباح أول من أمس، بمشاركة ما يقارب من 100 دراج ودراجة من مختلف الفئات والأعمار، وحل علي أحمد في المركز الثاني، وعبدالعزيز عبدالعزيز في المركز الثالث، في السباق الذي أقيم لمسافة 7.5 كم في منطقة شوكة الجبلية.

وفاز بالمركز الأول في فئة الرجال أكبر من 40 عاماً برنارد ويزلي، وفي فئة أصغر من 40 عاماً فاز اجيت سلمان، وفي فئة الإناث أكبر من 40 عاماً فازت اودري تروشي، وفي فئة الإناث أصغر من 40 عاماً، فازت لوريني مولاركي.

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