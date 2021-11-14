الامارات | «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم بمشاركة نجوم من 90 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم بمشاركة نجوم من 90 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد أبوظبي اليوم، انطلاق النسخة الـ13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينظمها اتحاد الجوجيتسو في جوجيتسو أرينا، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وتشهد البطولة إقبالاً كبيراً من نجوم العالم ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة، حيث أغلق باب التسجيل قبل موعده، بعد وصول العدد الإجمالي للمشاركين إلى 4000 لاعب ولاعبة من أكثر من 90 دولة حول العالم.

ويأتي تنظيم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بعد يومين فقط على ختام بطولة العالم التي استضافتها أبوظبي، وشهدت مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 65 دولة حول العالم. ووسط الإقبال الكبير للاعبين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في البطولة، قامت اللجنة المنظمة بزيادة عدد الأبسطة المخصصة للنزالات في جميع أيام البطولة لتمكين أكبر عددٍ ممكن من اللاعبين من المنافسة والفوز بالجوائز الضخمة التي تقدمها للفائزين، والتي تصل قيمتها هذا العام إلى نحو ثلاثة ملايين درهم.

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