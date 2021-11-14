الامارات | عقد ألفيس مع برشلونة يسمح له باللعب حتى سن الـ 40

شكرا لقرائتكم خبر عن عقد ألفيس مع برشلونة يسمح له باللعب حتى سن الـ 40 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة أمس رسمياً من خلال موقعه الإلكتروني، عودة الظهير البرازيلي المخضرم داني ألفيس، ليلعب تحت إشراف زميله السابق والمدرب الجديد تشافي هرنانديس الذي تشارك معه الأمجاد في الحقبة الذهبية للنادي الكاتالوني. ويبلغ ألفيس حالياً 38 عاماً، وسيبدأ اللعب رسمياً يناير المقبل، لكن بنداً في عقده الجديد يسمح له بالاستمرار في اللعب مع برشلونة حتى صيف 2023، أي حتى يصل إلى سن الـ40.

ومنذ مغادرته ساو باولو أصبح لاعباً حراً، ما سهل انتقاله إلى برشلونة، حيث لعب معه 8 سنوات، محققاً لقب الأبطال ثلاث مرات بجانب تشافي. وخاض ألفيس 391 مباراة مع برشلونة وحقق معه 23 لقباً، ويعتبر الأكثر تتويجاً في تاريخ اللاعبين بـ46 لقباً.

• ألفيس انتقل إلى برشلونة كلاعب حر، ويبدأ اللعب فعلياً في يناير المقبل.

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