الامارات | 70 لاعبا ولاعبة في «دولية فزاع للبوتشيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 لاعبا ولاعبة في «دولية فزاع للبوتشيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن 70 لاعباً ولاعبة في التاسعة من صباح اليوم بصالة نادي شباب الأهلي «القصيص» النسخة السابعة لبطولة البوتشيا «آسيا وأوقيانوسيا»، آخر بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2021، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تسعة لاعبين، هم: رئيسة الفلاسي، أحمد الجزيري، خالد المراشدة، عمر الفلاسي، صالح العليلي، وليد الحمادي، بدر الشامسي، أحمد الشامسي، ميثاء الحميري، في فئات الفردي والزوجي والفرق.

من جانبه، وصف رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، نسخة دبي للبوتشيا بأنها «مسك ختام موسم صعب استطعنا من خلاله بوحدتنا وفرقنا أن نتجاوزه بشكل مبهر، لنؤكد أن الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص لن تثنيها الصعوبات أو العوائق عن التطور والإبداع في كل المجالات لتتزامن نسخة البوتشيا مع عام الخمسين، وإكسبو الحدث الأضخم والأرقى والأهم في العالم».

وقال: «هذا النجاح يمنحنا مزيداً من القوة ورغبة أكبر من أجل المثابرة والاستعداد لبطولات 2022، والتي نسعى خلالها لتحقيق المزيد من التميز باستضافة العديد من الأحداث المهمة منها بطولة العالم للقوس والسهم في فبراير المقبل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news