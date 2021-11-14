الامارات | تألق بني ياس والفجيرة و«مؤسسة المرأة» في «الاتحاد للمبارزة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن تألق بني ياس والفجيرة و«مؤسسة المرأة» في «الاتحاد للمبارزة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس، بصالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي الشابات تحت 20 سنة، والناشئات تحت 15 سنة.
شهد اليوم الأول إقامة ست مسابقات بواقع ثلاث للشابات تحت 20 ستة ومثلها للناشئات تحت 15 سنة لأسلحة الايبيه والفلوريه والسابر، بمشاركة 74 لاعبة من أندية بني ياس، والفجيرة، ومؤسسة المرأة، والشارقة، وأكاديمية «ام كي في ايه» ومركز العين للمبارزة، وتقاسمت أندية بني ياس والفجيرة ومؤسسة المرأة ألقاب البطولة بواقع لقبين لكل نادٍ.
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