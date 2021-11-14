الامارات | «تيرا» يتوّج بكأس «إكسبو للبولو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تيرا» يتوّج بكأس «إكسبو للبولو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق «تيرا» بطلاً لكأس إكسبو العالمي للبولو، إثر فوزه على فريق «اليف» بهدفين للا شيء، بجانب الفوز على فريق «اوبتي» بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أقيمت الكأس في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، أول من أمس، بمشاركة ثلاثة فرق تحمل أسماء مستوحاة من إكسبو 2020، وهي الاستدامة والتنقل والفرص (اوبتي وأليف وتيرا).

وأعرب رجل الأعمال محمد الحبتور عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهدته منافسات مهرجان كأس إكسبو 2020، وقال إن ما قدمته الفرق الثلاثة يجسد اهتمام الدولة بالرياضة والرياضيين مهنئاً الفريق الفائز بالكأس.

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