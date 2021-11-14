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الامارات | نفاد تذاكر مباراة الجزائر وبوركينافاسو في وقت قياسي

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الجزائر ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر مباراة الجزائر وبوركينافاسو في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أول من أمس، نفاد تذاكر المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري ضيفه بوركينافاسو الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد ساعات فقط من طرحها للبيع.

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، سمح بحضور 14 ألف مشجع للمباراة. وتحتاج الجزائر للتعادل فقط لضمان التأهل للدور الحاسم من التصفيات، بينما الخسارة بفارق كبير تؤهل بوركينافاسو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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