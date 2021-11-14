الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال (أوروبا)
كرواتيا - روسيا 18:00
أرمينيا - ألمانيا 21:00
البرتغال - صربيا 23:45
إسبانيا - السويد 23:45
تصفيات المونديال (إفريقيا)
غانا - جنوب إفريقيا 23:00
السنغال - الكونغو 23:00
الدوري البرازيلي
فلومينينسي - بالميراس 01:15
شابيكوينسي - جوفينتود 02:00
كأس البحرين
الرفاع الشرقي - المحرق 20:00
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