بالمواعيد.. 7 مباريات فاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

جاء وقوع منتخب تونس في فخ الخسارة أمام مضيفه غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت ليؤجل حسم بطاقة التأهل في المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 التي تقام بقطر.

وتتأهل 10 منتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر بالتصفيات إلى الدور الفاصل الذي ستجرى مبارياته بنظام الذهاب والإياب للتعرف على الممثلين الخمسة لإفريقيا في نهائيات كأس العالم العام المقبل.

4 منتخبات بينهم مصر حسموا المراكز الأولى في مجموعاتهم ليضمنون التأهل إلى الدور الفاصل من تصفيات المونديال، ليتبقى ستة مقاعد سيتم تحديدهم في الجولة السادسة الأخيرة الأسبوع المقبل من خلال 7 مباريات فاصلة.

وتأتي المباريات الفاصلة في تصفيات إفريقيا للمونديال كالتالي:

المجموعة الأولى (يوم الثلاثاء):

- الجزائر (13 نقطة) ضد بوركينا فاسو (11 نقطة)

يحتاج المنتخب الجزائري إلى تجنب الخسارة أمام بوركينا فاسو من أجل بلوغ الدور الفاصل من تصفيات المونديال، خاصةً أن التعادل يكفيه للاحتفاظ بالصدارة والتأهل.

أما بوركينا فاسو فلا بديل أمامه سوى الفوز على بطل إفريقيا لضمان التأهل.

المجموعة الثانية (يوم الثلاثاء):

- تونس (10 نقاط فارق أهداف +7) ضد زامبيا (7 نقاط فارق أهداف +1)

يحتاج منتخب تونس إلى الفوز من أجل ضمان التأهل نظرًا لفارق الأهداف الكبير الذي يمنح نسور قرطاج الأفضلية في صراعها الحالي طالما أن غينيا الاستوائية لم تنتصر على موريتانيا بفارق أكثر من سبعة أهداف.

أما زامبيا فستسعى إلى تحقيق الفوز على تونس بثلاثة أهداف نظيفة من أجل التفوق على نسور قرطاج في عدد الأهداف المسجلة بعد التساوي في فارق الأهداف، مع خسارة غينيا الاستوائية ضد موريتانيا.

- غينيا الاستوائية (10 نقاط فارق أهداف +1) ضد موريتانيا (ودعت المنافسة)

يأمل منتخب غينيا الاستوائية في تعثر نظيره التونسي أمام زامبيا بالخسارة أو التعادل، مع تحقيق الفوز على موريتانيا متذيل الترتيب الذي تبخرت آماله بعد حصد نقطة وحيدة من أجل اللحاق بالدور الفاصل.

المجموعة الثالثة (يوم الثلاثاء):

نيجيريا (12 نقطة) ضد كاب فيردي (10 نقاط)

فوز نيجيريا أو تعادل الفريقين سيحسم تأهل النسور الخضراء إلى الدور المقبل في التصفيات.

إلا أن انتصار كاب فيردي سيؤدي إلى تأهله إلى الدور الفاصل.

المجموعة الرابعة (يوم الثلاثاء):

- الكاميرون (12 نقطة) ضد كوت ديفوار (13 نقطة)

فوز كوت ديفوار على أرض الكاميرون أو تعادل الفريقين سيحسم تأهل الأفيال إلى الدور المقبل في التصفيات.

إلا أن انتصار الكاميرون سيؤدي إلى تأهله إلى الدور الفاصل.

المجموعة السابعة (يوم الأحد):

- غانا (10 نقاط) ضد جنوب إفريقيا (13 نقطة)

فوز جنوب إفريقيا على أرض غانا أو تعادل الفريقين سيحسم تأهل البافانا بافانا إلى الدور المقبل في التصفيات.

إلا أن المنتخب الغاني لا بديل أمامه سوى الفوز على جنوب إفريقيا بأي نتيجة للتأهل إلى الدور الفاصل.

المجموعة العاشرة (يوم الأحد):

- جمهورية الكونغو (8 نقاط) ضد بنين (10 نقاط)

فوز بنين على أرض جمهورية الكونغو أو تعادل الفريقين سيحسم تأهلها إلى الدور المقبل في التصفيات.

إلا أن انتصار المنتخب الكونغولي سيؤدي إلى تأهله إلى الدور الفاصل.