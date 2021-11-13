المنتخب يعود إلى برج العرب بعد التعادل أمام أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

عادت بعثة المنتخب المصري، مساء السبت، قادمة من أنجولا بعد أداء مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمونديال قطر 2022.

وكان المنتخب المصري تعادل ضد نظيره الأنجولي بهدفين لكل فريق، ليضمن منتخب "الفراعنة" بطاقة التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

المنتخب المصري وصل إلى برج العرب، حيث من المقرر أن يخوض مباراة الجابون وهيّ الأخيرة في إطار التصفيات الأفريقية والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وقرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، غلق التدريبات غد الأحد، من أجل التركيز والاستعداد لمباراة الجابون.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، في المقابل يأتي المنافس الجابوني في المركز الثاني بسبع نقاط.