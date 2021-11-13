بداية من الأربعاء.. الأهلي يُعلن مواعيد ندوات المرشحين للرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلنت إدارة النادى الأهلي بالتنسيق مع مندوبي المرشحين لمنصب الرئيس في انتخابات النادي، المقرر إجراؤها يوم 26 نوفمبر الجاري بمقر النادي الجزيرة، موعد الندوات الخاصة بكل منهما، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة الخاصة بالنادي.

وحدد الأهلي يوم الخميس المقبل 18 نوفمبر موعدا لعقد الندوات الانتخابية الخاصة بالأستاذ خالد سليمان في السابعة مساء بمقر الجزيرة، والسابعة مساء الجمعة 19 نوفمبر بفرع مدينة نصر، والخامسة مساء السبت 20 نوفمبر في فرع الشيخ زايد.

وتعقد الندوات الانتخابية الخاصة بالكابتن محمود الخطيب في الرابعة عصرًا يوم الأربعاء 17 نوفمبر بفرع الشيخ زايد، والسابعة مساء الخميس 18 نوفمبر بفرع مدينة نصر، والسابعة مساء الأحد 21 نوفمبر في مقر الجزيرة.

وواصلت إدارة النادي الأهلي التجهيزات الخاصة باستقبال أعضاء الجمعية العمومية للقيام بعملية التصويت، حيث تم مضاعفة المساحة المخصصة لهم، وذلك للتسهيل عليهم والحفاظ على سلامة الجميع، مع مراعاة التباعد واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وفي دقائق معدودة.

وخصص الأهلي عدة أبواب لدخول الأعضاء إلى خيمة التصويت، وعدة أبواب أخرى للخروج منها؛ بحيث يدخل عضو النادي "الخيمة" ويسجل اسمه في الكشوف ثم يتسلم بطاقة التصويت للإدلاء بصوته في دقائق معدودة.

واعتمد مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الذي عقد يوم 26 أكتوبر الماضي قائمة المرشحين، في كل المناصب: «الرئاسة، ونائب الرئيس، ‏وأمانة ‏الصندوق، ‏والعضوية فوق السن، والعضوية تحت السن».‏

وكان مجلس إدارة الأهلي قد وافق على أن يكون الإشراف قضائيًّا على كافة أعمال الجمعية العمومية التي ‏تشهد ‏انتخاب ‏مجلس إدارة جديد.