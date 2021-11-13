الصراع اشتعل.. مصر تترقب "حل غير رقمي" للتقدم للتصنيف الأول في قرعة تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

جاء فوز المنتخب النيجيري على نظيره الليبيري بهدفين نظيفين في تصفيات كأس العالم 2022، ليقضي على الأمل الرقمي لمصر للتواجد في التصنيف الأول بقرعة الدور الختامي من تصفيات أفريقيا للبطولة العالمية.

نهاية الأمل الرقمي جاءت بعد تعادل مصر مع أنجولا ليصبح أقصى رصيد قد يصل له الفراعنة بتصنيف فيفا في حالة الفوز على الجابون هو 1449.13 نقطة، وهو أقل من أدنى رقم قد تصل له نيجيريا في حالة الخسارة بالجولة الأخيرة أمام كاب فيردي وهو 1466.19 نقطة (بعيدًا عن صراع النقاط في المجموعة).

وبذلك، فلن يتمكن منتخب مصر من اللحاق بالتصنيف الأول وفقًا لإجمالي نقاط تصنيف فيفا، لكنه قد ينجح في التواجد به إذا ودع أًيًا من الخماسي المتصدر منافسات التصفيات من الدور الحالي ولم ينجح في التأهل للمرحلة النهائية.

السنغال والمغرب هما الفريقين الوحيدين اللذان ضمنا التأهل إلى المرحلة النهائية من بين منتخبات التصنيف الأول -حتى الآن- في فيفا، لكن ما زالت منتخبات الجزائر، تونس ونيجيريا مهددة بعدم التأهل حتى الآن.

ولكي يتواجد المنتخب المصري في التصنيف الأول، فإنه بحاجة إلى خروج منتخب من الثلاثي المهدد من التصفيات الحالية، وهو الاحتمال الذي يظل قائمًا بعدما اشتعلت المجموعات الأولى، الثانية والثالثة، قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

المجموعة الأولى:

الجزائر (13 نقطة) - بوركينا فاسو (11 نقطة) - النيجر (4 نقاط ) - جيبوتي (بدون رصيد).

سيلتقي المنتخب الجزائري في الجولة الأخيرة من التصفيات على أرضه مع بوركينا فاسو، ويحتاج أبطال أفريقيا للفوز أو التعادل من أجل حسم التأهل إلى الدور الختامي.

أما في حالة تعثر الجزائر بالهزيمة أمام بوركينا فاسو، فهذا سيؤدي بدوره إلى خروج الفريق من التصفيات وعدم التأهل إلى الدور الختامي، وبالتالي تواجد مصر في التصنيف الأول بالقرعة.

المجموعة الثانية:

تونس (10 نقاط، فارق أهداف +7) - غينيا الإستوائية (10 نقاط، فارق أهداف +1) - زامبيا (7 نقاط، فارق أهداف +1) - موريتانيا (نقطة واحدة).

تونس ستلتقي مع زامبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات، وستكون بحاجة إلى الفوز من أجل ضمان التأهل نظرًا لفارق الأهداف الكبير الذي يمنح نسور قرطاج الأفضلية في صراعها الحالي طالما أن غينيا الإستوائية لم تنتصر على موريتانيا بفارق أكثر من سبعة أهداف.

إلا أن تعادل تونس مع زامبيا سيهدد الفريق بعدم التأهل للدور الختامي خاصة إذا نجحت غينيا الإستوائية في الفوز على موريتانيا، وهو التهديد ذاته الذي سيزداد إذا خسر نسور قرطاج أمام زامبيا، وهما النتيجتين اللتين قد يصلا بمصر إلى التصنيف الأول.

المجموعة الثالثة:

نيجيريا (12 نقطة) - كاب فيردي (10 نقطة) - أفريقيا الوسطة (4 نقاط) - ليبيريا (3 نقاط).

مواجهة نارية ستشهدها الجولة الأخيرة ستجمع نيجيريا مع كاب فيردي، وهو اللقاء الذي سيحسم المتأهل عن هذه المجموعة إلى الدور الختامي من التصفيات.

فوز نيجيريا أو تعادل الفريقين سيحسم تأهل النسور الخضراء إلى الدور القادم، إلا أن انتصار كاب فيردي سيؤدي إلى تأهله إلى الدور القادم، وبالتالي تواجد مصر في التصنيف الأول بالقرعة أيضًا.