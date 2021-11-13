بالفيديو.. غينيا الاستوائية تُسقط تونس أمام معلول والجزيري بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز منتخب غينيا الاستوائية على ضيفه منتخب تونس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب مالابو الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في الفوز إلى بابلو غانيت الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة علي معلول لاعب الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في التشكيل الأساسي مع منتخب تونس، وخاض الثنائي اللقاء بشكل كامل.

وبهذه النتيجة، يتساوى منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره التونسي في عدد النقاط برصيد 10 نقاط لكل منهما، لكن يبقى نسور قرطاج في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات بفارق الأهداف.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة، فاز المنتخب الزامبي على ضيفه موريتانيا.

وتقمص فاشيون ساكالا دور البطولة للمنتخب الزامبي بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 37 والأخيرة من الشوط الأول و63، فيما سجل الهدف الرابع يانسون داكا في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب الزامبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد المنتخب الموريتاني عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وتستضيف تونس منتخب زامبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي سيلعب فيه منتخب غينيا الإستوائية أمام موريتانيا متذيلة الترتيب التي خرجت من المنافسة.

وستتأهل 10 منتخبات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العش بالتصفيات إلى الدور الفاصل الذي ستجرى مبارياته بنظام الذهاب والإياب للتعرف على الممثلين الخمسة لإفريقيا في المونديال.

ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات:

تونس - 10 نقاط

غينيا الاستوائية - 10 نقاط

زامبيا - 7 نقاط

موريتانيا - نقطة