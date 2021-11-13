مصر تترقب.. فوز ثمين لنيجيريا.. وكاب فيردي تُشعل المجموعة في طريق المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع المنتخب النيجيري أن يحقق انتصارًا ثمينًا خارج الديار بالفوز على ليبيريا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة عن الجولة الخامسة بتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وجاء هدف "النسور" الأول في الدقيقة 15 عن طريق هداف نابولي فيكتور أوسيمين من ضربة جزاء، في المقابل عزز أحمد موسى النتيجة لنيجيريا بهدف ثان من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة.

في المقابل، وضمن مباريات نفس المجموعة، حوّل منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) تأخره إلى فوز أشعل المجموعة على حساب جمهورية أفريقيا الوسطى بنتيجة (2-1).

إسحاق نجوما أحرز هدف أفريقيا الوسطى في الدقيقة 11، في المقابل سجل جوليو تافاريس هدف التعادل في الدقيقة 51، ثم يانيكي تافاريس في الدقيقة 76 هدفين لصالح كاب فيردي.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: نيجيريا (12 نقطة) - كاب فيردي (10 نقاط) - أفريقيا الوسطى (4 نقاط) - ليبيريا (3 نقاط).

الجولة المقبلة هيّ من ستحسم الفريق الذي سيصعد عن هذه المجموعة عندما يستقبل منتخب نيجيريا منافسه كاب فيردي يوم الثلاثاء المقبل.

وينتظر المنتخب المصري فرصة سقوط المنتخب النيجيري على أمل الارتقاء للمستوى الأول في التصنيف الشهري للمنتخبات على مستوى فيفا.

المنتخب المصري يتواجد حاليًا في التصنيف الثاني خلفًا لنيجيريا، وهذا ما يعني إمكانية مواجهة "الفراعنة" منتخبات السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا (أصحاب التصنيف الأول).

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية عن القارة السمراء في مارس المقبل قبل الصعود رسميًا إلى مونديال قطر في عام 2022.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري ضمن رسميًا المشاركة في المرحلة الأخيرة بعد التعادل ضد أنجولا بنتيجة (2-2) مستغلاً فوز الجابون أمام ليبيا بهدف دون رد.