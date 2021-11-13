موعد مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب عمان واليابان والقنوات الناقلة في المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

يخوض منتخب عمان مواجهة مثيرة وهامة للغاية على ملعبه أمام اليابان، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية التي تضم «السعودية، استراليا، الصين، وفيتنام».

تعادل المنتخب العماني مع الصين (1-1) يوم الخميس الماضي على استاد مدينة الشارقة في الامارات، ضمن الجولة الخامسة، بينما نجح منتخب اليابان في تحقيق الفوز خارج ملعبه على فيتنام (1-0) على ستاد ماي دينه في هانوي.

وسيتطلع منتخب عمان إلى تحقيق الفوز الثالث بالمرحلة النهائية، وضرب عصفورين بحجر واحد بتعزيز رصيده من النقاط على حساب منافسه المباشر حتى الآن على المركز الثالث -المؤهل إلى المحلق- في المجموعة.

من جهته يأمل منتخب اليابان في مواصلة تصاعد مستواه بتحقيق الانتصار الثالث تواليًا، حيث أن فوزه على عمان سيضعه من جديد في واجهة المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى مونديال قطر 2022.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و9 لمنتخب اليابان، و7 لصالح عمان و4 للصين، في حين لم تحصد فيتنام أي نقطة.

متى موعد مباراة عمان واليابان؟

يحين موعد مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة عمان واليابان في تمام الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عمان، 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان؟

وينقل بث مباشر مباراة عمان واليابان في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الرياضية العمانية، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC HD، كما يذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.