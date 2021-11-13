فيديو اهداف مباراة تونس وغينيا الاستوائية بتصفيات كأس العالم 2022 «الرعد يضرب نسور قرطاج»

شاهد فيديو اهداف مباراة تونس وغينيا الاستوائية في إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 للمجموعة الثانية التي تضم ايضًا زامبيا وموريتانيا، ضمن مباريات اليوم السبت 13-11-2021.

وضع منتخب تونس نفسه في مأزق قبل ختام منافسات المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالخسارة أمام مستضيفه غينيا الاستوائية بنتيجة (0-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مالابو الجديد.

وكان المنتخب التونسي يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراة اليوم من أجل حسم تأهله بشكلٍ رسمي إلى المرحلة النهائية بالتصفيات، ولكنه أصبح الآن مطالب بتحقيق الفوز على زامبيا بالجولة السادسة والأخيرة والتي ستشهد مواجهة غينيا الاستوائية لنظيرتها موريتانيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب غينيا الاستوائية اليوم أمام تونس، لاعب خط الوسط المحترف في صفوف نادي صحم العماني «بابلو جانيت» عند الدقيقة (84) من زمن الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 10 نقاط، ليتساوى مع المنتخب التونسي الذي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف، فيما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وتتذيل موريتانيا الترتيب بنقطة واحدة فقط.

ودخل منتخب تونس اللقاء بالتشكيلة التالية: فاروق بن مصطفى، ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول، وجدي كشريدة، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، نعيم السليتي، وهبي الخزري، سيف الدين الجزيري.

بينما جاءت تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية كالآتي: خيسوس أونو، كارلوس أكبو، روبين بيليما، فيدريكو بيكورو، ساؤول كوكو، بابلو جانيت، خوسيه ماشين، باسيلو ندونج، إيستيبان أوركوزو، إيبان سالفادور، سيفا.

وكانت تونس الأقرب لافتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني لولا رعونة نعيم السليتي من جهة، وتألق الحارس أونو من جهة أخرى.

وضغط منتخب غينيا الاستوائية على دفاع تونس في آخر 20 دقيقة بحثًا عن خطف هدف الانتصار فكان له ما أراد.

وخطفت غينيا الاستوائية هدف الانتصار الثمين في الدقيقة (84)، حينما تلقى النجم إيبان سالفادور كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ومررها إلى بابلو جانيت في مواجهة المرمى ليسددها بقوة في شباك فاروق بن مصطفى.

فيديو اهداف مباراة تونس وغينيا الاستوائية بتصفيات كأس العالم 2022