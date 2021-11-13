صفقات برشلونة | تشافي هيرنانديز مهتم بخدمات ثنائى مانشستر سيتي

عين تشافي هيرنانديز حديثاً خلفاً للهولندي رونالد كومان، و لم يتولى مسؤولية أي مباراة كمدرب لبرشلونة، لكن المدرب الجديد مرتبط بالفعل بمجموعة من النجوم، من بينهم ثنائي هجوم مانشستر سيتي الانجليزي.
ومن المتوقع أن يكون البالغ من العمر 41 عامًا نشيطًا للغاية في فترات الانتقالات المقبلة وفقاً لإمكانيات النادي المالية، حيث يحاول برشلونة إعادة بناء ما بعد عهد رونالد كومان المخيب للآمال.
ووفقًا لتقرير كتالوني جديد، فإن تشافي يخطط لتقديم عروض لاثنين من مهاجمي مانشستر سيتي ليكونا أولى صفقات برشلونة مع لاعب خط الوسط السابق، في محاولة منه لتغيير العمق الهجومي للنادي الكتالوني.
وارتبط برشلونة برحيم ستيرلنج وفيران توريس لعدة أشهر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يغادر جناح ليفربول السابق ملعب الاتحاد إما على سبيل الإعارة – أو ربما حتى بشكل دائم.
واستخدم بيب جوارديولا نجم إنجلترا بشكل مقتصد هذا الموسم، بعد أن سجل هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
ويشغل مركزه المفضل في الجناح الأيسر الآن إما فيل فودين، أو جاك جريليتش، التوقيع الصيفي بقيمة 100 جنيه إسترليني – مما يترك مساحة صغيرة في مكان آخر للاعب البالغ من العمر 26 عامًا.
على النقيض من ذلك، نجح توريس في الدخول في منظومة بيب جوارديولا منذ انضمامه إلى السيتي الصيف الماضي من فالنسيا.
وأحرز اللاعب الدولي الإسباني 16 هدفًا في 43 مباراة مع فريق المدرب بيب جوارديولا، مع إصابة حديثة فقط أعاقت تقدمه هذا الموسم.
ويقال إن تشافي من أشد المعجبين بالجناح البالغ من العمر 21 عامًا، ولكن عدم رغبة مان سيتي في ترك موهبته الشابة، قد يجعل المدير الفني الكتالوني، يوجه انتباهه إلى سترلينج، وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.
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