الطاهر بمعسكر تحدي الأمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الموهبة السعودية اللاعب عبدالرحمن الطاهر، للانضمام لمعسكر وبطولة تحدي الأمل الدولي، المزمع إقامتها بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 8 - 14 / 12 /2021م، وهي البطولة التي تشهد مشاركة أفضل 20 لاعبا على مستوى العالم للعبة كرة الطاولة تحت 11 سنة. يذكر أن اللاعب الطاهر يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في فئته السنية، بحسب تصنيف اتحاد اللعبة الدولي.



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