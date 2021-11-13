الشباب فريق أكتوبر بمنطقة غرب آسيا

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وحصل الشباب على نسبة 42.26% من الأصوات، متقدما أمام الشرطة العراقي الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 28.87%، وحل الرمثا الأردني ثالثا بنسبة 21.27%.
وتتواصل السلسلة الشهرية لفريق الشهر، والتي يتم من خلالها التنافس بين الفرق التي حققت أفضل النتائج في الشهر السابق.
وتم في استفتاء أفضل فريق لشهر أكتوبر ترشيح فرق الرمثا الأردني، الشباب السعودي، الوحدة الإماراتي، السد القطري، الشرطة العراقي، شباب الخليل الفلسطيني، النصر العماني.
وقد حقق الشباب نتائج رائعة خلال الشهر الماضي حينما ظفر بالعلامة الكاملة من اللقاءات الأربعة التي خاضها في مسابقة الدوري، بعدما تفوق على الفيحاء 2 /1 وعلى الباطن 3 /0، وعلى الاتحاد 2 /0 وعلى الطائي 2 /0 ليقفز إلى المركز الثاني على سلم الترتيب العام برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.
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