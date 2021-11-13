الشباب فريق أكتوبر بمنطقة غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز الشباب السعودي بالمركز الأول في استفتاء أفضل فريق بمنطقة غرب آسيا خلال أكتوبر الماضي، وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل الشباب على نسبة 42.26% من الأصوات، متقدما أمام الشرطة العراقي الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 28.87%، وحل الرمثا الأردني ثالثا بنسبة 21.27%.

وتتواصل السلسلة الشهرية لفريق الشهر، والتي يتم من خلالها التنافس بين الفرق التي حققت أفضل النتائج في الشهر السابق.

وتم في استفتاء أفضل فريق لشهر أكتوبر ترشيح فرق الرمثا الأردني، الشباب السعودي، الوحدة الإماراتي، السد القطري، الشرطة العراقي، شباب الخليل الفلسطيني، النصر العماني.

وقد حقق الشباب نتائج رائعة خلال الشهر الماضي حينما ظفر بالعلامة الكاملة من اللقاءات الأربعة التي خاضها في مسابقة الدوري، بعدما تفوق على الفيحاء 2 /1 وعلى الباطن 3 /0، وعلى الاتحاد 2 /0 وعلى الطائي 2 /0 ليقفز إلى المركز الثاني على سلم الترتيب العام برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.