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الأرجنتين تقترب من التأهل للمونديال

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- بواسطة أيمن الوشواش - اقترب المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير من حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، بعدما تغلب على منتخب أوروجواي 1 / 0 صباح أمس في الجولة الـ13 من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني بذلك على سجله خاليا من الهزائم في 26 مباراة متتالية، وقد حسم المباراة أمام أوروجواي بهدف وحيد سجله أنخيل دي ماريا في الدقيقة السابعة.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية بفارق 6 نقاط خلف نظيره البرازيلي المتصدر والذي حسم تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد أوروجواي عند 16 نقطة في المركز السادس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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