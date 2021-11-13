الأرجنتين تقترب من التأهل للمونديال

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وحافظ المنتخب الأرجنتيني بذلك على سجله خاليا من الهزائم في 26 مباراة متتالية، وقد حسم المباراة أمام أوروجواي بهدف وحيد سجله أنخيل دي ماريا في الدقيقة السابعة.
ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية بفارق 6 نقاط خلف نظيره البرازيلي المتصدر والذي حسم تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد أوروجواي عند 16 نقطة في المركز السادس.
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