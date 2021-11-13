شكرا لقرائتكم خبر اجتياز الهبوط يغري بوهانج لتحدي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع مدرب فريق بوهانج الكوري الجنوبي كيم كي دونغ شعار التحدي مبكرا في وجه الهلال قبل مواجهته في نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض في 23 نوفمبر الحالي، وذلك بعد أن ضمن فريقه البقاء بالدوري المحلي في كوريا.

وأظهر كيم في مؤتمر صحفي بعد اجتياز عقبة الهبوط، تفاؤلا وتحديا كبيرين في خطف الكأس الآسيوية بعد أن زالت الضغوط عن الفريق ولاعبيه الذين تخلصوا من ثقل نفسي كبير لازم الفريق نتيجة تهديده بالهبوط.

وقال كيم «سأذهب إلى العاصمة السعودية الرياض بوضع جيد، سيكون مزاجنا جديا وسنجلب الانتصار والفرح من هناك رغم صعوبة المواجهة كونها ستجري خارج أرضنا، وسنسعد جماهيرنا الذين أنهكهم فيروس كورونا بعد أن نفحص قوة الفريق ونقف على الحالة الفنية والصحية للاعبين».

وأضاف «نحن لا نقل قوة عن الهلال، وسنكسب المواجهة بالرغم من الغياب المؤثر للمهاجم سونغ مولي بسبب انضمامه للخدمة العسكرية بكوريا، ولا زالت هناك محاولات حثيثة تسعى إلى أن يكون من ضمن المشاركين معنا في اللقاء بعد أن تأكد غياب اللاعب بالاسيوس للإصابة».

وأشار كيم كي دونغ إلى وجود محاولات استشفائية سريعة للاعب بالاسيوس لإلحاقه بمواجهة الهلال الهامة.

ومن المقرر أن تصل بعثة بوهانج إلى الرياض قبل 5 أيام على مواعد المباراة وتحديدا في 17 نوفمبر الحالي.

في المقابل مارس الهلال هدوءه المعتاد في مثل هذه النهائيات على الرغم من الإرهاق الذي لازم لاعبيه الأساسيين محليين وأجانب جراء مشاركاتهم الدولية المتواصلة وانشغالهم في الفترة الحالية بمباريات تصفيات كأس العالم 2022، إلا أن المدير الفني، ليوناردو جارديم يعمل باستمرار على متابعة اللاعبين الدوليين وغير الدوليين لضمان تهيئة الفريق للنهائي القاري الهام بالصورة المطلوبة، كما استعاد جاريدم خدمات الدولي المالي موسى ماريغا بعد اكتمال شفائه، فيما يأمل تعافي ياسر الشهراني التام من الإصابة التي غيبته عن المشاركة مع المنتخب السعودي الأول في مواجهتي أستراليا وفيتنام بتصفيات آسيا للمونديال.