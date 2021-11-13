شكرا لقرائتكم خبر 22 نوفمبر.. أول دوري نسائي رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق في 22 نوفمبر الحالي المرحلة الأولى من النسخة الأولى لأول دوري نسائي رسمي في كرة القدم بإشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، حسبما أعلنه الأخير أمس.

وستنطلق البطولة تحت اسم (دوري المناطق لكرة القدم للسيدات 2021).

وستقام المباريات في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن الدوري النسائي الأول في تاريخ السعودية سينطلق في 22 نوفمبر الحالي على مرحلتين، الأولى تتضمن دوري مناطق بمشاركة 5 فرق من الرياض ومثلها من جدة و4 من الشرقية.

وستلعب مباريات تلك المرحلة بنظام الدوري من دورين على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة والمركزين الأول والثاني في الدمام إلى المرحلة الثانية.

أما المرحلة الثانية فهي بطولة المملكة النهائية وقد تقرر إقامتها مطلع العام المقبل بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وستقام مباريات تلك المرحلة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل «إنه تم الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري، مؤكدا حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها، لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية».

وشهد العام الماضي 2020 انطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وتوج فريق التحدي من الرياض بلقب البطولة.

من جانبها، قالت مديرة إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد، لمياء بهيان «لا يمكن وصف هذه اللحظة التي نعيشها اليوم، من خلال تحول حلم الدوري السعودي للسيدات إلى واقع، فنحن نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وعلى ضوء هذا الدعم، نسير بخطى ثابتة وفق استراتيجية طموحة، نتشارك فيها جميعا الشعف والطموح والهمة، للارتقاء بكرة القدم النسائية والوصول بها لأعلى المستويات».

وأضافت «عملنا منذ اليوم الأول في إدارة كرة القدم النسائية، التي بدأت بإشراف من سعادة الأستاذة أضواء العريفي، التي بذلت جهدا كبيرا ومؤثرا لإتمام خطوة تكوين أول دوري نسائي بشكل خاص، ودعم كرة القدم النسائية بشكل عام».

المرحلة الأولى







تقام المباريات في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام.



تلعب بنظام الدوري من دورين.



يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالرياض وجدة، وأول وثاني الشرقية إلى بطولة المملكة المقررة مطلع العام المقبل.



تجري بطولة المملكة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



الأندية المشاركة بالمرحلة الأولى

التحدي، سما، الهمة، السهام الزرقاء، اليمامة (الوسطى).

العاصفة، نسور جدة، اتحاد القوة، الكرة المشتعلة الليث الأبيض (الغربية).

شعلة الشرقية، المملكة النسائي، الواحة، اتحاد النسور (الشرقية).