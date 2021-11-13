عربي الكاراتيه يكرم أبطال أولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفي الاتحاد العربي للكاراتيه اليوم بالأبطال العرب في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي أقيمت في العاصمة اليابانية في وقت سابق من العام الحالي، وذلك بأحد الفنادق في إمارة دبي بدولة الإمارات والتي تستضيف بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات خلال الفترة ما بين 16 و21 نوفمبر الحالي.

ويحضر حفل التكريم، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه الإسباني أنطونيو سبينوس ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم، الإماراتي ناصر الرزوقي، وأعضاء مجلس الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية للكاراتيه المتوجه بالميداليات في طوكيو.

وكان مجلس الاتحاد العربي للعبة برئاسة إبراهيم القناص قد اعتمد منح اللاعبين الأبطال في أولمبياد طوكيو الوسام الذهبي للاتحاد، وكذلك شهادة حزام أسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتها الوطنية.

كذلك سيجرى تكريم مدربي الأبطال العرب في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وسيشمل التكريم، المدرب المصري هاني قشطة والمغربي منير أوفقير مدرب المنتخب السعودي، والمدرب المصري محمد عبدالرجال والمدرب المصري محمد سالم مدرب المنتخب الأردني، إضافة إلى تكريم الحكام المشاركين بالأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وهم الكويتي محمد السلطان والمغربي الزيتوني مطيوط والمصري هيثم فاروق.

كما سيجرى تكريم أنطونيو سبينوس وناصر الرزوقي والتونسي بشير الشريف نائبي رئيس الاتحاد الدولي للعبة ورؤساء الاتحادات العربية المنجزة أولمبيا وهم رئيس الاتحاد المصري محمد الدهراوي ورئيس الاتحاد السعودي مشرف الشهري ورئيس الاتحاد الأردني أحمد الداود.

الأبطال المكرمون

المصرية فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كجم.

السعودي طارق حامدي لإحرازه الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كجم.

الأردني عبدالرحمن مصاطفة لحصوله على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كجم.

المصرية جيانا لطفي لنيلها الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كجم.