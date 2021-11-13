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براون مدربا للإسماعيلي

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد الإسماعيلي المصري مع المدرب السابق لفريقي الهلال والوحدة، الأرجنتيني خوان براون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لطلعت يوسف الذى رحل عن الفريق أخيرا.

وكان خوان بدأ مشواره التدريبي كمدرب لفريق شباب الهلال عام 2016، ثم تولى تدريب الفريق الأول في فبراير 2018 خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

وأسهم براون مع الهلال في تتويجه بلقب الدوري بعد أن قاده في 9 مباريات، فاز في 3 منها وتعادل في اثنتين وخسر 4 لقاءات.

كما قاد الهلال في 4 مباريات بدوري أبطال أسيا، بواقع مباراتين ضد الريان القطري ولقاء مع العين الإماراتي والاستقلال الإيراني.

وعقب انتهاء مهمته الموقتة مع الهلال، درب فريق الوحدة عام 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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