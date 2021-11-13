براون مدربا للإسماعيلي

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وكان خوان بدأ مشواره التدريبي كمدرب لفريق شباب الهلال عام 2016، ثم تولى تدريب الفريق الأول في فبراير 2018 خلفا للأرجنتيني رامون دياز.
وأسهم براون مع الهلال في تتويجه بلقب الدوري بعد أن قاده في 9 مباريات، فاز في 3 منها وتعادل في اثنتين وخسر 4 لقاءات.
كما قاد الهلال في 4 مباريات بدوري أبطال أسيا، بواقع مباراتين ضد الريان القطري ولقاء مع العين الإماراتي والاستقلال الإيراني.
وعقب انتهاء مهمته الموقتة مع الهلال، درب فريق الوحدة عام 2019.
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