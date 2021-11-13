الامارات | حمدان بن محمد يقود فريق "F3" في الألعاب الحكومية 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يقود فريق "F3" في الألعاب الحكومية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كشفت اللجنة المنظمة لـ "الألعاب الحكومية 2021"، عن مشاركة فريق "F3"، ضمن فئة "الألعاب المجتمعية"، وذلك بهدف تعزيز زخم مشاركة أفراد المُجتمع من مختلف المستويات البدنية والرياضية في البطولة وتحفيزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وإرساء الرياضة كدعامة أساسية لتعزيز الرفاهية والسعادة والطاقة الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

وتدمج تحديات الألعاب الحكومية بين القوة البدنية والقدرات الذهنية والتفكير الاستراتيجي لضمان تحقيق أكبر قدر من الحماس والمنافسة بين الفرق المشاركة،هذا وتأهّل 35 فريقاً لخوض منافسات تحدي الألعاب المجتمعية ضمن بطولة الألعاب الحكومية 2021، وذلك خلال تصفيات الفرق التي تم تنظيمها في "أبراج سنترال بارك" في مركز دبي المالي العالمي بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وستخوض الفرق المشاركة بفئتي "الجهات الحكومية" و"الألعاب المجتمعية" في الدورة الثالثة من الألعاب الحكومية 2021 والتي تأتي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي و"ماي ووش" كراعٍ رسمي للألعاب، تحديات فريدة وسط أجواء رياضية ليكونوا جزءاً من المنافسات المصمّمة خصيصاً لتعزيز وبث الروح الإيجابية والعمل الجماعي والتناغم المجتمعي، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل.

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