الامارات | جنون محمد صلاح يتواصل.. عائلة إنجليزية تحتفي بعيد ميلاد ابنها بـ «ماسكات» «الفرعون المصري»

شكرا لقرائتكم خبر عن جنون محمد صلاح يتواصل.. عائلة إنجليزية تحتفي بعيد ميلاد ابنها بـ «ماسكات» «الفرعون المصري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة إنجليزية بعيد ميلاد نجلها بطريقة مميزة، إذ قام افراد العائلة بوضوع «ماسكات» لوجه نجم ليفربول والكرة المصرية محمد صلاح اثناء الاحتفال بعيد الميلاد.

ويحظى محمد صلاح بحالة من العشق من قبل عشاق ليفربول الذين يتغنون بالفرعون المصري في كل مباراة.

وكان محمد صلاح قد فاز أمس الجمعة بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر 2021، المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

وسجل صلاح، خمسة أهداف وصنع أربعة لفريق ليفربول، الشهر الماضي، بدأها بتسجيل هدف بمجهود فردي رائع أمام مانشستر سيتي في ملعب أنفيلد.

كما سجل صلاح، هدفاً فردياً رائعاً، في المباراة التي فاز بها فريقه على واتفورد، بنتيجة، 5 / صفر، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، عندما حقق ليفربول أكبر فوز له على مانشستر يونايتد خارج أرضه بذات النتيجة.

كما صنع صلاح هدفاً، في كل مباراة من المباريات الأربع التي لعبها فريقه في أكتوبر، والتي اختتمها بتمريرته التي سجل منها جوردان هندرسون في المباراة التي تعادل فيها ليفربول مع برايتون، 2 / 2.

وهذه هي المرة الرابعة، التي يفوز بها صلاح بلاعب الشهر، والأولى له منذ مارس 2018.

وتصدر صلاح، قائمة تضم ثمانية لاعبين، هم: بن تشيلويل، وماكسويل كورنيه، وفيل فودين، وتينو ليفرامينتو، ورون رامسدال، وديكلان رايس، ويوري تيليمانس.

كما فاز صلاح، بجائزة أفضل هدف خلال ذات الشهر من الرابطة، عن الهدف الذي سجله في فريق مانشستر سيتي.

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