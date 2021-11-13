مصدر لمصراوي: عمار حمدي يعود لتدريبات الأهلي الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

كشف مصدر بالأهلي، أن عمار حمدي لاعب وسط الفريق جاهز وليس لديه أزمة وسيخضع لفحص طبي قبل خوض مران الغد بإستاد مختار التتش بالجزيرة، ليكون جاهز بعدها للمشاركة في مران الفريق المقرر له غدا الأحد.

وفي الدقيقة 36 من أحداث المباراة الودية للأهلي ومنية سمنود، تعرض عمار حمدي للإصابة بعد تدخل قوي من جانب لاعب منية سمنود بمحيط منطقة الجزاء، ولم يستطع عمار استكمال المباراة بسبب شدة الآلم، وغادر أرض الملعب وشارك محمود عبدالمنعم "كهربا" بدلاً منه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي ، إن حمدي تعرض لكدمة شديدة في قصبة الركبة ولكنها لن تعوقه عن التدريبات الجماعية، وسيشارك غدا الأحد في المران بعد خضوعه لفحص طبي خفيف.

وأضاف:" الكدمة جاءت أسفل الركبة مباشرة وهي غير محمية بــ"الشنكار" ولكنها لن تؤثر على تواجده في أي مباراة مقبلة للأهلي وأمر مشاركته يعود للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

وأوضح:" قمنا بإخراج عمار حمدي من مباراة سمنود للحفاظ عليه وخضوعه لفحص طبي للتأكد من حجم الإصابة ولكن الامر بسيط والفحص الطبي غداً للإطمئنان عليه ليس أكثر".