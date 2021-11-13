تقارير: برشلونة يراقب ثلاثي تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يستهدف تدعيم صفوفه ببعض الصفقات الهجومية في يناير المقبل، ليتجه النادي إلى البحث في منجم مواهب تشيلسي الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يراقب كلا من الأمريكي كريستيان بوليسيش، المغربي حكيم زياش، والإنجليزي الشاب هودسون أودوي لاستعارة أحدهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثي تشيلسي يتمتعون بقدرات عالية ورغم ذلك لا يشاركون بصفة مستمرة مع الفريق هذا الموسم ليطلبون مغادرة النادي اللندني في الأشهر المقبلة.

يُذكر أن برشلونة أعلن تعاقده رسميا مع النجم البرازيلي داني ألفيش في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ساو باولو، ليكون صاحب الـ38 عامًا، أولى صفقات المدرب تشافي هيرنانديز.