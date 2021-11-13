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كرة سلة.. الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري المرتبط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل فريق الأهلي لكرة السلة إلى نهائي دوري المرتبط للمرة الثانية تواليا بعد فوز فريق المرتبط تحت 18 سنة على مرتبط الجزيرة بنتيجة 74-70، ضمن إياب نصف نهائي البطولة.

ليكرر مرتبط الأهلي تحت 18 سنة فوزه على الجزيرة بعد تغلبه أمس في مباراة الذهاب بنتيجة 61-57.

وقد غلب رجال الأهلي أمس على الجزيرة في الثانية الأخيرة من المباراة بنتيجة 70-69 في مباراة ذهاب نصف النهائي.

وبذلك يصعد الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط لكرة السلة دون النظر إلى نتيجة فريق الكبار مع الجزيرة، وسيلتقي مع الفائز من مباراة الاتحاد وسموحة في المباراة النهائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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