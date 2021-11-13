البرلمان الأوروبي يدعم محاولات "فيفا" لضبط عملية انتقال اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حظيت الاصلاحات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدعم لجنة الثقافة والتعليم بالبرلمان الأوروبي التي نشرت تقريرًا يدعو إلى تنظيم أنشطة الوكلاء ويقر بأهمية الإصلاحات الأخيرة في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم.

كما حث التقرير الذي أعده توماس فرانكوفسكي عضو البرلمان الأوروبي على ضمان التنفيذ الفوري لهذه الإصلاحات" حيث نص التقرير على أن عددًا من الإجراءات التي ينفذها الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل غرفة تبادل المعلومات ومتطلبات الترخيص للوكلاء والحدود القصوى لعمولة الوكلاء توضع في مكانها الصحيح.

ويأتي التقرير في أعقاب قيام المجلس الاوروبي بإصدار تقرير في يونيو الماضي يشيد بالجهود المستمرة للاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء إصلاحات على نظام انتقال اللاعبين مشددًا على أن الإصلاحات التي يعتزم الاتحاد اجراءها ستمثل علامة فارقة في تحقيق الشمولية والشفافية و سلامة ونزاهة نظام الانتقال للاعبي كرة القدم حول العالم ".