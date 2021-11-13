تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في المباراة القادمة امام غرناطة في الدوري الاسباني (الجولة 14)، والمقرر إقامتها يوم الأحد 21 نوفمبر على ملعب نويفو لوس كارمينيس، بداية من الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

ويفتقد كارلو أنشيلوتي في تشكيلة ريال مدريد التي تجري الاستعدادات لمباراة غرناطة لعديد الأسماء الملتزمة مع منتخبات بلادها في تصفيات كأس العالم 2022

ومن المتوقعة أن يريح انشيلوتي بعض الأسماء بعد عودتها من التوقف الدولي الجاري، خلال مباراة غرناطة، من قبيل البرازيلي كارلوس كاسيميرو، و مواطنيه ايدير ميلتاو، و فينسيوس جونيور، وذلك بسبب عودتهم المتأخرة من أمريكا الجنوبية.

وتخلوا تشكيلة ريال مدريد من البرازيلي رودريجو جوس بسبب الاصابة، كما الحال لاعب خط الوسط الاسباني داني سيبايوس، فيما عاد كل من مارسيلو و ايسكو ولوكا يوفيتش و جاريث بيل من الإصابة، ويمكن للمدرب الايطالي الاعتماد عليهم.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في المباراة القادمة أمام غرناطة في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش

خط الهجوم: كريم بنزيمة، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو