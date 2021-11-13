تعرف على موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، ضمن منافسات المرحلة الثانية.

يخوض المنتخب الجزائري مباراة هامة وحاسمة عندما يستضيف بوركينا فاسو على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في المرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022، وعينه على تحقيق الفوز أو الخروج بنقطة التعادل من أجل حسم تأهله الى المرحلة النهائية.

ويتصدر محاربو الصحراء ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، وسجل لاعبوه 23 هدفاً خلال التصفيات، واستقبلت شباكه هدفين.

في المقابل يتواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، حصدهم من 3 انتصارات، وتعادلين، وسجل لاعبوه 10 اهداف، واستقبلت شباكه هدفين، ولا بديل امامه غير الفوز لأنتزاع بطاقة التأهل.

وشهدت الجولة الخامسة في التصفيات تفوق منتخب الجزائر على جيبوتي بنتيجة 4/0، بعدما فاز في المباراة الأولى بـ 8 أهداف نظيفة في الجزائر مطلع شهر سبتمبر الماضي، بينما تعادل بوركينا فاسو على ملعبه امام النيجر 1-1.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، تقدم للجزائر “سفيان فيجولي في الدقيقة 18، وتعادل لبوركينا فاسو “عبدول فيصل” في الدقيقة 64.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على ملعب مصطفي تشاكر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت الجزائر.

وينقل بث مباشر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو على القناة الجزائرية الارضية الرياضية، كما ينقل اللقاء بشكل عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

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