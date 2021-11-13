تعرف على موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، ضمن منافسات المرحلة الثانية.

يستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني على ملعب برج العرب بالاسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022، بعد ان ضمن التأهل الى المرحلة النهائية.

وقاد هداف ليفربول «محمد صلاح» المنتخب المصري للعودة بنقطة بشق الأنفس من العاصمة الأنجولية لواندا، بصناعته هدفين سجلهما محمد النني وأكرم توفيق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا بقيادة المدرب البرتغالي “كارلوس كيروش”، بعدما رفع رصيده لـ 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه «الجابون»، وتتذيل انجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة مصر والجابون في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة مصر والجابون في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البوروندي “جيورجيس جاتوجاتو”.

وينقل بث مباشر مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أون تايم سبورت، كما ينقل اللقاء عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

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