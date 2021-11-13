الآن | بث مباشر مباراة اليوم تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية الآن في إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم السبت 13-11-2021.

يخوض منتخب تونس مباراة هامة وحاسمة عندما يحل ضيفاً على غينيا الاستوائية، وعينه على تحقيق الفوز ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية التي تضم تضم زامبيا وموريتانيا، وذلك من أجل حسم تأهله الى المرحلة النهائية.

وتتصدر تونس ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف غينيا الاستوائية، حصدهم نسور قرطاج من 3 انتصارات، وتعادل وحيد.

وسيسعي المنتخب التونسي بقيادة المدرب “منذر الكبير” لتحقيق الفوز امام ضيفتها غينيا الاستوائية وتعويض التعادل في الجولة الماضية امام موريتانيا، والانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة.

في المقابل يدخل منتخب غينيا الاستوائية اللقاء متسلحاً بعاملي الملعب والجمهور، وسيسعي الى اقتناص الثلاث نقاط وتأجيل الحسم الى الجولة الأخيرة.

كان لقاء الذهاب بين المنتخبان في الجولة الافتتاحية من التصفيات قد شهد فوز عريض للمنتخب التونسي بثلاثية بيضاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولمبي حماد العقربي بمدينة رادس يوم 3-9-2021.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم المالي “بوبو تراوري”.

وينقل بث مباشر تونس وغينيا الاستوائية على قناة شركة الرياضة السعودية المشفرة SSC، بالأضافة الى قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

غينيا الاستوائية 0-0 تونس

ملعب مالابو الجديد – غينيا الاستوائية

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 5 – المجموعة 2)

جارية الآن

تشكيلة منتخب تونس الاساسية اليوم: فاروق بن مصطفى، ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول، وجدي كشريدة، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، نعيم السليتي، وهبي الخزري، سيف الدين الجزيري.

تشكيلة منتخب غينيا الاستوائية الاساسية اليوم: خيسوس أونو، كارلوس أكبو، روبين بيليما، فيدريكو بيكورو، ساؤول كوكو، بابلو جانيت، خوسيه ماشين، باسيلو ندونج، إيستيبان أوركوزو، إيبان سالفادور، سيفا.