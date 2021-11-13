نجم ريال مدريد توني كروس سعيد بالتوقف الدولي لهذا السبب

اعترف لاعب خط وسط ريال مدريد توني كروس، أن فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، جاءت في وقت مناسب بالنسبة له، لأنها تتيح له وقتًا للراحة بعد عودته مؤخرًا من الإصابة.

وغاب كروس عن أول ثماني مباريات مع ريال مدريد في الموسم الجديد 2021/22 في جميع المسابقات بسبب مشكلة في الفخذ، لكنه عاد مباشرة للعب 90 دقيقة في كل مباراة منذ عودته في أكتوبر.

واعتزل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من كرة القدم الدولية مع ألمانيا بعد بطولة أوروبا يورو 2020 الماضية، بعد مسيرة استمرت 11 عامًا مع منتخب بلاده.

ويمنحه ذلك الفرصة لأخذ إجازة ومزيد من الراحة، خلال فترات التوقف الدولية، مع الحفاظ على لياقته البدنية.

وقال كروس لتلفزيون ريال مدريد “أشعر أنني بحالة جيدة وسعيد لأتمكن من قول ذلك. لقد وجدت صعوبة بالغة في بداية الموسم بسبب الإصابة التي تعرضت لها ولكني الآن في حالة جيدة، حيث لعبت العديد من المباريات في الأسابيع الثلاثة الماضية” .

وأضاف لاعب خط الوسط: “بالنسبة لي، إنها حالة استرخاء [أثناء فترة التوقف الدولي]. لقد غبت لمدة ثلاثة أشهر والآن لعبت في آخر ست مباريات، ما يقرب من 90 دقيقة في كل مرة.”

وتابع “من المهم أن أحصل على قسط كافٍ من الراحة، لكن هذا لن يكون كل ما أفعله لأنني لا أريد أن أفقد لياقتي. أتدرب بطريقة محددة، أعمل في صالة الألعاب الرياضية وعلى أرض الملعب. إنها فرصة جيدة لإدارة العمل بشكل جيد.”

ودخل ريال مدريد في فترة الاستراحة الدولية في نوفمبر بفارق نقطة واحدة عن متصدر الدوري الإسباني ريال سوسيداد، لكن مع مباراة مؤجلة.

كما يتقدم بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب ومنافسه التقليدي أتلتيكو مدريد، بينما يتأخر عنه برشلونة بعشر نقاط في المركز التاسع.