ركلات الترجيح تقود فحمان لهزيمة أهلى صنعاء والوصول للنهائي



تغلب فحمان أبين على أهلي صنعاء، بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب سيئون الأولمبي، في نصف نهائي الدوري اليمني (2021-2022).



واستطاع محسن حسن البعداني مدرب فحمان أبين، استغلال ما لديه من أوراق في التعامل مع مجريات المباراة، وتوج الفريق ذلك بتسجيل هدف السبق بواسطة محمد صالح المسبحي بالدقيقة (35).



وفي الشوط الثاني لعب فريق أهلي صنعاء، بخيار وحيد هو التعادل ومن ثم الفوز لتحقيق هدف الصعود للمباراة النهائية، وقد نجحوا في إدراك هدف التعادل بالدقيقة (58) بواسطة عمار القباطي.



وبحسب لائحة المسابقات اليمنية، ذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، والتي شهدت فوز فحمان أبين (5-4)، بعد أن قام مدرب الفريق بتديل الحارس عبد الله الشيباني ودخول وحيد أحمد عبد الله.



وسيلعب أهلي صنعاء مباراة المركز الثالث يوم الثلاثاء القادم أمام الصقر تعز، فيما سيواجه فريق فحمان أبين نظيره وحدة صنعاء في نهائي البطولة يوم 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.



(موقع كورة)

