رسمياً.. إطلاق الدوري السعودي للسيدات 22 نوفمبر الحالي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، وذلك يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في خطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.



وسيقام الدوري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقاً، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام)، بوجود 6 فرق من كل منطقة (باستثناء الدمام 4 فرق)، للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة.



وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام، إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، التي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



يذكر أن الأندية الستة عشر المشاركة من المناطق الثلاث هي: التحدي، وسما، والهمة، والسهام الزرقاء واليمامة (من المنطقة الوسطى) - والعاصفة، ونسور جدة، واتحاد القوة، والكرة المشتعلة والليث الأبيض (من المنطقة الغربية) - وشعلة الشرقية، والمملكة النسائي، والواحة، واتحاد النسور (من المنطقة الشرقية).