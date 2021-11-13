الزمالك يواجه مستقبل وطن وديًا استعدادًا للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خوض مباراة ودية أمام نادي مستقبل وطن، في إطار الاستعدادات لاستئناف مباريات دوري الممتاز

وأفاد مراسل "يلا كورة"، أن الزمالك اتفق على خوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل ضد فريق مستقبل وطن، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وتأتي هذه الودية في ظل إيقاف مباريات بطولة الدوري نظرًا لخوض المنتخب الوطني مباراتي أنجولا والجابون في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الإسماعيلي في 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط.