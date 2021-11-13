الأهلي يكتسح منية سمنود ودياً (7-1) استعدادا للمقاولون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فاز النادي الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مصطفى شوبير وحسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ووليد سليمان.

وسجل أهداف الأهلي كل من: كريم فؤاد في الدقيقة 2 وأحمد عبدالقادر في الدقيقة 9 قبل أن يحرز منية سمنود هدفه الأول في الدقيقة 17، ويعود حسام حسن لتسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 32 نجح طاهر محمد طاهر في إحراز الهدف الرابع، وفي الدقيقة 40 تتوقف المباراة بسبب إصابة عمار حمدي نتيجة التحام قوي من أحد لاعبي منية سمنود حيث يجري الجهاز الفني تغييرا بخروج اللاعب ونزول محمود كهربا، ونجح كهربا في إضافة الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أجري موسيماني تغييرا بنزول زياد طارق بدلا من وليد سليمان وبعدها نجح حسام حسن في إضافة الهدف السادس في الدقيقة 61 برأسية نموذجية في شباك المنافس.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة اختتم حسين الشحات أهداف الأهلي بالتسجيل في شباك منية سمنود لتصبح النتيجة 7-1.

واطمأن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خلال ودية اليوم علي حالة اللاعبين الذين لم يتواجدوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، في ظل الحرص على تجهيز جميع اللاعبين؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.