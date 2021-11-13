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بالفيديو .. مفاجأة الأهلي تسجل وتصنع من مركزين مختلفين تحت أنظار موسيماني

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن كريم فؤاد صفقة الأهلي الجديد عن نفسه في المباراة الودية التي جمعت فريقه بمنية سمنود واحتضنها ملعب مختار التتش.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 7-1 وسجلها كريم فؤاد وعبد القادر وحسام حسن (هدفين) وطاهر طاهر وكهربا وحسين الشحات.

وبدأ كريم فؤاد المباراة في مركز الظهير الأيسر وافتنح أهداف فريقه قبل أن يلعب في مركز الظهير الأيمن في الشوط الثاني ويصنع هدف فريقه السادس في الشوط الثاني.

وتعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مطلع الموسم الحالي من نادي النجوم بعد نهاية فترة إعارته لإنبي لكنه لم يشارك مع الأحمر ببطولة الدوري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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