كدمة خفيفة لأبو الفتوح في مباراة أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تعرض أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، لكدمة خفيفة في مباراة المنتخب أمام أنجولا التي إقيمت أمس الجمعة.

وأفسد المنتخب المصري مفاجأة نظيره الأنجولي وحول تأخره بهدفين إلى تعادل (2-2) في مباراة الجولة قبل الأخيرة في مرحلة المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وخرج أبو الفتوح في مباراة المنتخب الوطني وأنجولا في الدقيقة 90، وشارك محمود علاء بدلًا منه.

ومن المنتظر أن يخضع أبو الفتوح يخضع للأشعة والفحوصات اللازمة عقب عودته إلى مصر، للاطمئنان على حالة اللاعب.

وتأهل منتخب مصر رسمياً إلي المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2022 بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة وقبل مواجهة الجابون في الجولة الأخيرة.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الجابوني الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، على ستاد برج العرب بحضور 5 ألاف مشجع.