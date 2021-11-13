الأهلي يكشف حجم إصابة عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف النادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمار حمدي لاعب الفريق، خلال المباراة الودية التي يخوضها الفريق الأحمر أمام منية سمنود، على ملعب "مختار التتش".

ويستضيف مقر الأهلي الرئيسي بالجزيرة، بملعب مختار التتش، ودية الأهلي ومنية سمنود، ضمن استعدادات الأهلي لاستئناف الدوري.

وفي الدقيقة 36 من أحداث المباراة، تعرض عمار حمدي للإصابة بعد تدخل قوي من جانب لاعب منية سمنود بمحيط منطقة الجزاء، ولم يستطع عمار استكمال المباراة بسبب شدة الآلم، وغادر أرض الملعب وشارك محمود عبدالمنعم "كهربا" بدلاً منه.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسمياً عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد فيه أن الفحوصات الطبية الأولية أكدت إصابة عمار حمدي، بكدمة قوية في قصبة القدم.

وأشار الأهلي إلى أن عمار خضع لفحوصات طبية سريعة من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، والتي أثبتت إصابته بكدمة قوية في قصبة القدم.